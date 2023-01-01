Бездепозитные бонусы в онлайн-казино 2023

Бездепозитные бонусы в казино – самая распространенная разновидность специальных предложений. Из информации на текущей странице пользователи узнают о том, в каком казино дают деньги за регистрацию без депозита и что вообще такое бездепы, какие бывают разновидности, как их получать и выводить.

Чтобы уже сейчас получить бонус без депозита и начать играть на реальную валюту без рисков, вовсе необязательно обладать опытом. Каждый новичок имеет удовольствие получить реальный опыт игры, не внеся на свой счет ни рубля.

Что такое бездеп

Бездепозитный бонус казино или просто бездеп – это вознаграждение, для получения которого пользователю не нужно пополнять свой баланс. Обычно достаточно выполнить простое действие, подвластное даже дилетанту: например, регистрация и подтверждение номера телефона. Как и любое другое промо в онлайн-казино, у бездепов есть условия отыгрыша, а это означает, что их можно вывести, чем они и заслужили признание любителей азарта со всего интернета.

Основные разновидности бездепов

Бездепозитные деньги . Суть этой разновидности в том, что игрок получает на свой счет онлайн-казино определенную денежную сумму, которой он сможет распорядиться так, как захочет. Например, в качестве денежного бездепа казино может начислить своему клиенту 500 рублей. В отличие от фриспинов, речь о которых идет ниже, геймер может использовать бонусные деньги во всех представленных слотах.

. Суть этой разновидности в том, что игрок получает на свой счет онлайн-казино определенную денежную сумму, которой он сможет распорядиться так, как захочет. Например, в качестве денежного бездепа казино может начислить своему клиенту 500 рублей. В отличие от фриспинов, речь о которых идет ниже, геймер может использовать бонусные деньги во всех представленных слотах. Бесплатные вращения. Выполнив действие, пользователь получит пакет фриспинов: например, на 40 единиц. Почти всегда фриспины начисляются в популярные игровые автоматы: Razor Shark, Book of Dead, Space Wars, Book of Aztec и другие. Именно в этом и заключается главное отличие бесплатных вращений от бездепозитных денег. Еще одно отличие – вейджер накладывается не на сумму бонуса, а на сумму выигрыша с фриспинов. Чтобы воспользоваться ФС, достаточно запустить слот, в который они были начислены. Такая разновидность бездепозитных бонусов распространена больше, чем денежные бездепы.

Пример бездепа: 100 ФС в Great Pigsby Megaways

Ярким примером бездепозитного бонуса в онлайн-казино в 2023 году является 100 бесплатных вращений в Great Pigsby Megaways от бренда Relax Gaming, которые можно получить в известном заведении. Есть одно единственное условие – создать учетную запись. Игра ведется по ставке 10 рублей. Если перевести фриспины в денежный эквивалент, получится 1 000 рублей, что для бонуса весьма неплохо.

Сам слот, в котором геймерам начисляются фриспины, намекает на то, что можно неплохо подняться. И что немаловажно, риска – ноль. Любое из сотни вращений может наградить игрока настоящим джекпотом, однако для этого должно сильно повезти.

Обычно пользователям этого казино без депозита удается выиграть в среднем 500 рублей, которые сразу после окончания игры переносятся на бонусный баланс. На выигрыш с фриспинов накладывается вейджер x20. Таким образом, чтобы перенести выигранные средства с бонусного счета на настоящий, нужно сыграть на 10 000 рублей. Если пользователя это устраивает, он может пополнить счет и приступить к отыгрышу.

В этом и заключается прелесть бездепозитных вознаграждений – задуматься об отыгрыше можно лишь после того, как воспользовался предложением. Иными словами, если выигрыш оказался удачным, можно смело вносить депозит и отыгрывать бездеп. Предложение активно в течение двух недель с момента регистрации, поэтому времени у игрока достаточно. Найти подобный бездепозитный бонус можно на данной странице, где перечислены лучшие виртуальные заведения 2023 года.

Как получить бонус без депозита

Возможны следующие условия:

Прохождение регистрации

Подтверждение номера телефона и/или почты

Заполнение профиля

Все перечисленные условия

Обычно в казино с бездепозитным бонусом достаточно просто пройти простую регистрации, которая займет не более 15 секунд. Например, в казино, которое предлагает бездепозитный бонус на 100 фриспинов в игре Great Pigsby Megaways, пользователю нужно лишь указать номер/почту, придумать пароль и выбрать валюту счета. Сразу после этого в личном кабинете он сможет активировать вознаграждение и приняться за бесплатную игру на настоящие деньги.

Иногда может потребоваться подтвердить контактные данные, заполнить профиль личными данными или выполнить оба этих действия. Все зависит от выбранного заведения, но в любом случае простота получения бонуса сохраняется всегда.

Если же говорить про бонусы для активных игроков, что актуально для многих VIP-программ, в этом случае часто начисляются бездепозитные бонусы за регистрацию в казино с выводом без пополнения. Также многие казино разыгрывают и раздают просто так промокоды на бездепы на своих страницах в соцсетях.

Как вывести бездеп

Если бы выигрыш с бездепов не приходилось отыгрывать, все игорные операторы уже давно бы обанкротились. Во избежание этого, игроку необходимо отыграть бонус, прежде чем он получит доступ к его выводу. Чтобы подсчитать сумму, на которую нужно сыграть, достаточно вейджер умножить на сумму выигрыша с бездепа. За пример можно взять все то же бонус на 100 фриспинов с вейджером x20.

При выигрыше в размере 500 рублей, сыграть понадобится на 10 000 рублей, что не так сложно, учитывая то, что в 2023 году каждое казино с бездепозитным бонусом за регистрацию предлагает насыщенный выбор развлечений на любой вкус. Когда геймер сыграет на эту сумму, все средства с бонусного счета будут доступны к переводу на реальный счет, с которого их можно будет обналичить. Если же сумма выигрыша с бездепа оказалась незначительной для того, чтобы пополнять счет для отыгрыша, можно получить другой бездеп в следующем казино из списка на этом сайте.

Как правильно выбрать бездепозитный бонус

Чтобы сделать правильный выбор, игроку нужно определиться с тем, какой бонус он хочет получить, будь то денежное вознаграждение или же пакет фриспинов. Уже от этого следует отталкиваться при выборе подходящего предложения от операторов онлайн-казино. Список лучших казино с бонусом за регистрацию и без депозита этого года представлен прямо на этой странице.

Каждое заведение проверено на предмет честности и безопасности, что особенно актуально для начинающих гемблеров. Даже если какой-то бонус окажется пустым, можно смело получить другой бонус. Один из бездепов обязательно окажется удачным и наградит геймера одновременно крутым выигрышем и ценным опытом!